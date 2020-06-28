Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm TFF 1. Lig'de 30. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

TFF 1. Lig'de 30. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Hatayspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 2-0, Fatih Karagümrük, evinde İstanbulspor'u 1-0, Akhisarspor ise konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Hatayspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 57'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un, bitime 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bursaspor-Adanaspor: 1-0

Altınordu-Keçiörengücü: 1-2

Eskişehirspor-Altay: 2-2

Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: 1-1

Adana Demirspor-Giresunspor: 4-2

Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 2-0

Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 1-0

Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. HATAYSPOR 30 16 9 5 42 25 17 57 2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 30 15 8 7 34 23 11 53 3. ADANA DEMİRSPOR 30 14 9 7 61 38 23 51 4. BURSASPOR 30 15 7 8 44 36 8 49 5. AKHİSARSPOR 30 13 9 8 38 34 4 48 6. ALTAY 30 12 11 7 41 33 8 47 7. FATİH KARAGÜMRÜK 30 12 11 7 42 35 7 47 8. GİRESUNSPOR 30 12 8 10 37 39 -2 44 9. KEÇİÖRENGÜCÜ 30 10 11 9 24 23 1 41 10. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 30 11 8 11 40 41 -1 41 11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 30 10 9 11 34 39 -5 39 12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 30 8 11 11 30 36 -6 35 13. İSTANBULSPOR 30 7 13 10 41 39 2 34 14. ALTINORDU 30 7 11 12 33 41 -8 32 15. BOLUSPOR 30 4 15 11 25 37 -12 27 16. OSMANLISPOR 30 6 9 15 34 47 -13 24 17. ADANASPOR 30 3 11 16 27 46 -19 20 18. ESKİŞEHİRSPOR 30 7 6 17 34 49 -15 12

Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: AA