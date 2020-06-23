Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 29. hafta, tek maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'de 29. hafta, tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Adana Demirspor, sahasında Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.
Deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Hatayspor, puanını 54'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor-Adanaspor: 3-1
İstanbulspor-Hatayspor: 2-2
Keçiörengücü-Bursaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: 1-0
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: 0-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: 1-1
Boluspor-Altınordu: 0-0
Altay-Akhisarspor: 3-1
Adana Demirspor-Osmanlıspor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|29
|15
|9
|5
|40
|25
|15
|54
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|29
|14
|8
|7
|31
|22
|9
|50
|3.
|ADANA DEMİRSPOR
|29
|13
|9
|7
|57
|36
|21
|48
|4.
|ALTAY
|29
|12
|10
|7
|39
|31
|8
|46
|5.
|BURSASPOR
|29
|14
|7
|8
|43
|36
|7
|46
|6.
|AKHİSARSPOR
|29
|12
|9
|8
|37
|34
|3
|45
|7.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|29
|11
|11
|7
|41
|35
|6
|44
|8.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|29
|11
|8
|10
|40
|40
|0
|41
|9.
|GİRESUNSPOR
|28
|11
|8
|9
|33
|34
|-1
|41
|10.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|29
|9
|11
|9
|22
|22
|0
|38
|11.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|29
|10
|8
|11
|33
|38
|-5
|38
|12.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|29
|8
|11
|10
|30
|34
|-4
|35
|13.
|İSTANBULSPOR
|28
|7
|13
|8
|40
|36
|4
|34
|14.
|ALTINORDU
|29
|7
|11
|11
|32
|39
|-7
|32
|15.
|BOLUSPOR
|29
|4
|14
|11
|24
|36
|-12
|26
|16.
|OSMANLISPOR
|29
|6
|9
|14
|33
|44
|-11
|24
|17.
|ADANASPOR
|29
|3
|11
|15
|27
|45
|-18
|20
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|29
|7
|5
|17
|32
|47
|-15
|11
Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.
Kaynak: AA