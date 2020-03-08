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Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlandı.

08.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:26
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlandı.

Sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanışında Akhisarspor, Osmanlıspor'u 3-2, Cesar Grup Ümraniyespor da Altınordu'yu 2-1 yendi.

Sonuçlar

Ligin 26. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Ekol Göz Menemenspor-Altay: 1-1

Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1

Keçiörengücü-Boluspor: 0-1

Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 2-2

Eskişehirspor-Giresunspor: 0-2

Bursaspor-İstanbulspor: 1-1

Akhisarspor-Osmanlıspor: 3-2

Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-2

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
--- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR26 14 8 4 35 21 14 50
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR26 13 7 6 29 19 10 46
3. ADANA DEMİRSPOR26 11 9 6 49 31 18 42
4. BURSASPOR26 13 6 7 39 33 6 42
5. AKHİSARSPOR26 11 8 7 33 29 4 41
6. ALTAY26 10 9 7 32 27 5 39
7. FATİH KARAGÜMRÜK26 10 9 7 35 31 4 39
8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR26 11 6 9 38 36 2 39
9. KEÇİÖRENGÜCÜ26 8 10 8 20 20 0 34
10. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR26 8 10 8 28 29 -1 34
11. GİRESUNSPOR25 9 7 9 28 32 -4 34
12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR26 9 6 11 29 35 -6 33
13. İSTANBULSPOR25 7 11 7 36 30 6 32
14. ALTINORDU26 6 9 11 29 38 -9 27
15. OSMANLISPOR26 6 7 13 30 40 -10 22
16. BOLUSPOR26 3 12 11 21 34 -13 21
17. ADANASPOR26 3 10 13 24 39 -15 19
18. ESKİŞEHİRSPOR26 7 4 15 30 41 -11 16

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.

27. haftanın programı

10 Mart Salı:

14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Altay-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

11 Mart Çarşamba:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)

19.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

12 Mart Perşembe:

19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

Kaynak: AA

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