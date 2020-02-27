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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 24. hafta müsabakaları tamamlandı.

27.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:32
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 24. hafta müsabakaları tamamlandı.

Hatayspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde haftanın kapanış maçında ise Bursaspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.

Sonuçlar

Ligin 24. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Hatayspor-Osmanlıspor: 1-0

Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor: 2-3

Fatih Karagümrük-Eskişehirspor: 2-0

Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Akhisarspor-Giresunspor: 2-0

Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 0-1

Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0

Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-1

Bursaspor-Altay: 2-2

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 24. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR24 14 6 4 34 20 14 48
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR24 12 6 6 27 19 8 42
3. ADANA DEMİRSPOR24 11 7 6 46 28 18 40
4. BURSASPOR24 13 4 7 37 31 6 40
5. FATİH KARAGÜMRÜK24 10 7 7 32 28 4 37
6. ALTAY24 9 8 7 30 26 4 35
7. AKHİSARSPOR24 9 8 7 28 26 2 35
8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR24 10 5 9 35 34 1 35
9. KEÇİÖRENGÜCÜ24 8 9 7 18 17 1 33
10. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR24 8 8 8 25 26 -1 32
11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR24 9 5 10 28 32 -4 32
12. İSTANBULSPOR23 6 10 7 34 29 5 28
13. GİRESUNSPOR23 7 7 9 24 32 -8 28
14. ALTINORDU24 6 9 9 28 35 -7 27
15. OSMANLISPOR24 6 6 12 27 36 -9 21
16. BOLUSPOR24 2 12 10 20 32 -12 18
17. ADANASPOR24 3 9 12 23 37 -14 18
18. ESKİŞEHİRSPOR24 7 4 13 29 37 -8 16

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un ise 3'er puanı silinmiştir.

Kaynak: AA

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