Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlandı.
TFF 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlandı.
Deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 yenen Hatayspor, liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında İstanbulspor ile Boluspor, 0-0 berabere kaldı.
Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-0
Eskişehirspor-Hatayspor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: 2-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü: 2-0
Akhisarspor-Fatih Karagümrük: 0-2
Adana Demirspor-Altınordu: 4-2
Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-3
Altay-Adanaspor: 3-1
İstanbulspor-Boluspor: 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 23. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|23
|13
|6
|4
|33
|20
|13
|45
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|23
|12
|6
|5
|26
|17
|9
|42
|3.
|BURSASPOR
|23
|13
|3
|7
|35
|29
|6
|39
|4.
|ADANA DEMİRSPOR
|23
|10
|7
|6
|43
|26
|17
|37
|5.
|ALTAY
|23
|9
|7
|7
|28
|24
|4
|34
|6.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|9
|7
|7
|30
|28
|2
|34
|7.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|23
|8
|8
|7
|18
|17
|1
|32
|8.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|23
|9
|5
|9
|34
|34
|0
|32
|9.
|AKHİSARSPOR
|23
|8
|8
|7
|26
|26
|0
|32
|10.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|23
|9
|5
|9
|26
|29
|-3
|32
|11.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|23
|8
|7
|8
|24
|25
|-1
|31
|12.
|GİRESUNSPOR
|22
|7
|7
|8
|24
|30
|-6
|28
|13.
|İSTANBULSPOR
|22
|6
|9
|7
|34
|29
|5
|27
|14.
|ALTINORDU
|23
|5
|9
|9
|26
|34
|-8
|24
|15.
|OSMANLISPOR
|23
|6
|6
|11
|27
|35
|-8
|21
|16.
|ADANASPOR
|23
|3
|9
|11
|23
|36
|-13
|18
|17.
|BOLUSPOR
|23
|2
|11
|10
|19
|31
|-12
|17
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|23
|7
|4
|12
|29
|35
|-6
|16
24. haftanın programı
25 Şubat Salı:
14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor (Vefa)
26 Şubat Çarşamba:
16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
27 Şubat Perşembe:
14.00 Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)