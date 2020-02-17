Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 22. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'de 22. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligin 22. haftasında lider Hatayspor, konuk ettiği Akhisarspor'a 3-2 yenilmesine rağmen 3 puan farkla liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı.
Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Altınordu-Osmanlıspor: 2-2
Hatayspor-Akhisarspor: 2-3
Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1
Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor: 3-1
Keçiörengücü-Altay: 2-0
Fatih Karagümrük-Giresunspor: 2-1
Bursaspor-Adana Demirspor: 2-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor: 0-5
Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 22. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|22
|12
|6
|4
|32
|20
|12
|42
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|22
|11
|6
|5
|24
|16
|8
|39
|3.
|BURSASPOR
|22
|13
|3
|6
|34
|27
|7
|39
|4.
|ADANA DEMİRSPOR
|22
|9
|7
|6
|39
|24
|15
|34
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|22
|8
|8
|6
|18
|15
|3
|32
|6.
|AKHİSARSPOR
|22
|8
|8
|6
|26
|24
|2
|32
|7.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|22
|9
|5
|8
|26
|27
|-1
|32
|8.
|ALTAY
|22
|8
|7
|7
|25
|23
|2
|31
|9.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|22
|8
|7
|7
|28
|28
|0
|31
|10.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|22
|8
|5
|9
|32
|34
|-2
|29
|11.
|GİRESUNSPOR
|21
|7
|7
|7
|24
|27
|-3
|28
|12.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|22
|7
|7
|8
|21
|25
|-4
|28
|13.
|İSTANBULSPOR
|21
|6
|8
|7
|34
|29
|5
|26
|14.
|ALTINORDU
|22
|5
|9
|8
|24
|30
|-6
|24
|15.
|OSMANLISPOR
|22
|5
|6
|11
|25
|35
|-10
|18
|16.
|ADANASPOR
|22
|3
|9
|10
|22
|33
|-11
|18
|17.
|ESKİŞEHİRSPOR
|22
|7
|4
|11
|29
|34
|-5
|16
|18.
|BOLUSPOR
|22
|2
|10
|10
|19
|31
|-12
|16
Gelecek haftanın programı
21 Şubat Cuma:
19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Eskişehir Yeni)
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)
16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
23 Şubat Pazar:
14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)
16.30 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)