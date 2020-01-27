Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 19. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'de 19. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligin 19. haftasında lider Hatayspor, konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenerek 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.
Ligde iki karşılaşma golsüz sona ererken, haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kaldı.
Ligin 19. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Akhisarspor-Bursaspor: 0-1
Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Osmanlıspor-Keçiörengücü: 0-0
Altay-İstanbulspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0
Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-0
Eskişehirspor-Adanaspor: 0-0
Adana Demirspor-Boluspor: 2-2
Fatih Karagümrük-Altınordu: 3-3
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|19
|12
|4
|3
|28
|15
|13
|40
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|19
|10
|4
|5
|22
|15
|7
|34
|3.
|BURSASPOR
|19
|11
|3
|5
|28
|23
|5
|33
|4.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|19
|7
|8
|4
|15
|11
|4
|29
|5.
|ADANA DEMİRSPOR
|19
|7
|7
|5
|31
|20
|11
|28
|6.
|AKHİSARSPOR
|19
|7
|7
|5
|21
|18
|3
|28
|7.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|19
|8
|4
|7
|30
|28
|2
|28
|8.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|19
|8
|4
|7
|21
|23
|-2
|28
|9.
|ALTAY
|19
|7
|6
|6
|23
|20
|3
|27
|10.
|GİRESUNSPOR
|19
|7
|6
|6
|22
|24
|-2
|27
|11.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|19
|6
|6
|7
|24
|26
|-2
|24
|12.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|19
|6
|6
|7
|18
|20
|-2
|24
|13.
|İSTANBULSPOR
|19
|4
|8
|7
|27
|28
|-1
|20
|14.
|ALTINORDU
|19
|4
|8
|7
|20
|25
|-5
|20
|15.
|OSMANLISPOR
|19
|5
|5
|9
|20
|26
|-6
|17
|16.
|ADANASPOR
|19
|2
|8
|9
|18
|28
|-10
|14
|17.
|BOLUSPOR
|19
|2
|8
|9
|16
|27
|-11
|14
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|19
|5
|4
|10
|24
|31
|-7
|10
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
31 Ocak Cuma:
19.00 Adanaspor-Osmanlıspor
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük
2 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor-Giresunspor
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay
16.30 Altınordu-Akhisarspor
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor
3 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor