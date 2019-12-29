Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla tamamlandı.

29.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:16
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanda Bursaspor'a 2-1 kaybetmesine rağmen devre arasına 36 puanla zirvedeki yerini koruyarak girdi.

TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adanaspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Bursaspor-Hatayspor: 2-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor: 1-1

Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: 1-0

Boluspor-Eskişehirspor: 1-1

Keçiörengücü-Akhisarspor: 1-0

İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-2

Altay-Giresunspor: 0-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR17 11 3 3 24 13 11 36
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR17 9 3 5 20 14 6 30
3. KEÇİÖRENGÜCÜ17 7 7 3 15 10 5 28
4. EKOL GÖZ MENEMENSPOR17 8 4 5 21 18 3 28
5. AKHİSARSPOR17 7 6 4 21 17 4 27
6. BURSASPOR17 9 3 5 25 22 3 27
7. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR17 7 4 6 28 26 2 25
8. ADANA DEMİRSPOR17 6 6 5 23 17 6 24
9. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR17 6 6 5 17 13 4 24
10. ALTAY17 6 6 5 22 19 3 24
11. FATİH KARAGÜMRÜK17 6 5 6 20 21 -1 23
12. GİRESUNSPOR17 5 6 6 17 23 -6 21
13. İSTANBULSPOR17 4 7 6 26 26 0 19
14. ALTINORDU17 4 6 7 15 20 -5 18
15. OSMANLISPOR17 4 4 9 18 26 -8 13
16. BOLUSPOR17 2 7 8 14 23 -9 13
17. ADANASPOR17 2 6 9 18 28 -10 12
18. ESKİŞEHİRSPOR17 4 3 10 23 31 -8 6

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.

18. hafta maçları

Devre arasına girilen TFF 1. Lig'de, 18-19 Ocak 2020 haftasında oynanacak ikinci yarı 18. hafta maçları şöyle:

İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Altınordu-Hatayspor

Cesar Grup Ümraniyespor-Altay

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor

Boluspor-Osmanlıspor

Keçiörengücü-Eskişehirspor

Adanaspor-Akhisarspor

Bursaspor-Fatih Karagümrük

Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler