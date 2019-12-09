Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 14. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'de 14. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
Haftaya lider giren Hatayspor, Boluspor'u 3-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 3-1
Hatayspor-Boluspor: 3-0
Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0
Akhisarspor-İstanbulspor: 4-3
Osmanlıspor-Altay: 0-0
Altınordu-Adanaspor: 1-0
Bursaspor-Giresunspor: 2-3
Adana Demirspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: 1-0
Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: 1-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|14
|9
|3
|2
|21
|11
|10
|30
|2.
|AKHİSARSPOR
|14
|7
|4
|3
|21
|16
|5
|25
|3.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|14
|7
|3
|4
|15
|10
|5
|24
|4.
|BURSASPOR
|14
|8
|2
|4
|22
|19
|3
|23
|5.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|14
|6
|4
|4
|24
|20
|4
|22
|6.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|14
|5
|7
|2
|12
|9
|3
|22
|7.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|14
|6
|4
|4
|16
|15
|1
|22
|8.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|1
|20
|9.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|14
|5
|4
|5
|14
|11
|3
|19
|10.
|GİRESUNSPOR
|14
|5
|4
|5
|16
|20
|-4
|19
|11.
|ADANA DEMİRSPOR
|14
|4
|6
|4
|17
|14
|3
|18
|12.
|ALTAY
|14
|4
|5
|5
|18
|18
|0
|17
|13.
|İSTANBULSPOR
|14
|3
|6
|5
|24
|23
|1
|15
|14.
|ALTINORDU
|14
|3
|4
|7
|13
|19
|-6
|13
|15.
|OSMANLISPOR
|14
|4
|2
|8
|16
|23
|-7
|11
|16.
|BOLUSPOR
|14
|2
|5
|7
|13
|20
|-7
|11
|17.
|ADANASPOR
|14
|1
|6
|7
|15
|24
|-9
|9
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|14
|4
|2
|8
|21
|27
|-6
|5
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
15. hafta programı
13 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Adana Demirspor
14 Aralık Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor
15 Aralık Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor
19.00 Altınordu-Bursaspor