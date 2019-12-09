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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 14. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

09.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:54
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 14. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Haftaya lider giren Hatayspor, Boluspor'u 3-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 3-1

Hatayspor-Boluspor: 3-0

Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0

Akhisarspor-İstanbulspor: 4-3

Osmanlıspor-Altay: 0-0

Altınordu-Adanaspor: 1-0

Bursaspor-Giresunspor: 2-3

Adana Demirspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: 1-0

Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: 1-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TFF 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR14 9 3 2 21 11 10 30
2. AKHİSARSPOR14 7 4 3 21 16 5 25
3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR14 7 3 4 15 10 5 24
4. BURSASPOR14 8 2 4 22 19 3 23
5. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR14 6 4 4 24 20 4 22
6. KEÇİÖRENGÜCÜ14 5 7 2 12 9 3 22
7. EKOL GÖZ MENEMENSPOR14 6 4 4 16 15 1 22
8. FATİH KARAGÜMRÜK14 5 5 4 18 17 1 20
9. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR14 5 4 5 14 11 3 19
10. GİRESUNSPOR14 5 4 5 16 20 -4 19
11. ADANA DEMİRSPOR14 4 6 4 17 14 3 18
12. ALTAY14 4 5 5 18 18 0 17
13. İSTANBULSPOR14 3 6 5 24 23 1 15
14. ALTINORDU14 3 4 7 13 19 -6 13
15. OSMANLISPOR14 4 2 8 16 23 -7 11
16. BOLUSPOR14 2 5 7 13 20 -7 11
17. ADANASPOR14 1 6 7 15 24 -9 9
18. ESKİŞEHİRSPOR14 4 2 8 21 27 -6 5

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.

15. hafta programı

13 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Adana Demirspor

14 Aralık Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor

14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük

16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor

15 Aralık Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Hatayspor

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor

19.00 Altınordu-Bursaspor

Kaynak: AA
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