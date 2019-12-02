Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 13. haftası, yapılan tek maçla sona erdi.
TFF 1. Lig'in 13. haftası, yapılan tek maçla sona erdi.
Ligin 13. haftanın kapanış maçında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, lider Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Hatayspor, puanını 27'ye çıkartarak liderliğini devam ettirdi.
Haftayı galibiyetle kapatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor da zirve takibini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Fatih Karagümrük: 4-0
Keçiörengücü-Altınordu: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor: 2-0
Adanaspor-Bursaspor: 2-3
Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-2
Giresunspor-Adana Demirspor: 1-0
Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2
Altay-Eskişehirspor: 1-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: 0-1
Puan durumu
Ligin 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|13
|8
|3
|2
|18
|11
|7
|27
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|13
|7
|3
|3
|15
|9
|6
|24
|3.
|BURSASPOR
|13
|8
|2
|3
|20
|16
|4
|23
|4.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|13
|6
|4
|3
|23
|15
|8
|22
|5.
|AKHİSARSPOR
|13
|6
|4
|3
|17
|13
|4
|22
|6.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|13
|5
|6
|2
|11
|8
|3
|21
|7.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|13
|6
|3
|4
|13
|14
|-1
|21
|8.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|5
|4
|4
|18
|17
|1
|19
|9.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|13
|5
|3
|5
|14
|11
|3
|18
|10.
|ALTAY
|13
|4
|4
|5
|18
|18
|0
|16
|11.
|GİRESUNSPOR
|13
|4
|4
|5
|13
|18
|-5
|16
|12.
|İSTANBULSPOR
|13
|3
|6
|4
|21
|19
|2
|15
|13.
|ADANA DEMİRSPOR
|13
|3
|6
|4
|16
|14
|2
|15
|14.
|BOLUSPOR
|13
|2
|5
|6
|13
|17
|-4
|11
|15.
|OSMANLISPOR
|13
|4
|1
|8
|16
|23
|-7
|10
|16.
|ALTINORDU
|13
|2
|4
|7
|12
|19
|-7
|10
|17.
|ADANASPOR
|13
|1
|6
|6
|15
|23
|-8
|9
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|13
|3
|2
|8
|18
|26
|-8
|2
14. haftanın programı
Ligin 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
6 Aralık Cuma:
19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)
7 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Vefa)
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
8 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)
16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
9 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)