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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 12. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

25.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:32
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 12. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde , sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yenen Hatayspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. Hatayspor'u 21'er puanı bulunan Cesar Grup Ümraniyespor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adanaspor-Giresunspor: 1-1

Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-3

Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Bursaspor-Keçiörengücü: 1-0

Hatayspor-İstanbulspor: 1-0

Ekol Göz Menemenspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0

Osmanlıspor-Adana Demirspor: 2-3

Akhisarspor-Altay: 2-1

Altınordu-Boluspor: 2-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TFF 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR12 7 3 2 17 11 6 24
2. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR12 6 3 3 21 13 8 21
3. AKHİSARSPOR12 6 3 3 15 11 4 21
4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR12 6 3 3 13 9 4 21
5. BURSASPOR12 7 2 3 17 14 3 20
6. EKOL GÖZ MENEMENSPOR12 6 2 4 11 12 -1 20
7. FATİH KARAGÜMRÜK12 5 4 3 18 13 5 19
8. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR12 5 3 4 14 10 4 18
9. KEÇİÖRENGÜCÜ12 4 6 2 9 7 2 18
10. ADANA DEMİRSPOR12 3 6 3 16 13 3 15
11. ALTAY12 4 3 5 17 17 0 15
12. GİRESUNSPOR12 3 4 5 12 18 -6 13
13. İSTANBULSPOR12 2 6 4 17 19 -2 12
14. BOLUSPOR12 2 4 6 11 15 -4 10
15. OSMANLISPOR12 4 1 7 16 21 -5 10
16. ALTINORDU12 2 4 6 11 17 -6 10
17. ADANASPOR12 1 6 5 13 20 -7 9
18. ESKİŞEHİRSPOR12 3 1 8 17 25 -8 1

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.

13. hafta programı

TFF 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma:

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük

30 Kasım Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor

19.00 Adanaspor-Bursaspor

1 Aralık Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor

19.00 Altay-Eskişehirspor

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor

Kaynak: AA
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