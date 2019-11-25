Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

25.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:32

TFF 1. Lig'de 12. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Altınordu, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yenen Hatayspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. Hatayspor'u 21'er puanı bulunan Cesar Grup Ümraniyespor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adanaspor-Giresunspor: 1-1

Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-3

Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Bursaspor-Keçiörengücü: 1-0

Hatayspor-İstanbulspor: 1-0

Ekol Göz Menemenspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0

Osmanlıspor-Adana Demirspor: 2-3

Akhisarspor-Altay: 2-1

Altınordu-Boluspor: 2-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TFF 1. Lig Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR 12 7 3 2 17 11 6 24 2. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 12 6 3 3 21 13 8 21 3. AKHİSARSPOR 12 6 3 3 15 11 4 21 4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 12 6 3 3 13 9 4 21 5. BURSASPOR 12 7 2 3 17 14 3 20 6. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 12 6 2 4 11 12 -1 20 7. FATİH KARAGÜMRÜK 12 5 4 3 18 13 5 19 8. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 12 5 3 4 14 10 4 18 9. KEÇİÖRENGÜCÜ 12 4 6 2 9 7 2 18 10. ADANA DEMİRSPOR 12 3 6 3 16 13 3 15 11. ALTAY 12 4 3 5 17 17 0 15 12. GİRESUNSPOR 12 3 4 5 12 18 -6 13 13. İSTANBULSPOR 12 2 6 4 17 19 -2 12 14. BOLUSPOR 12 2 4 6 11 15 -4 10 15. OSMANLISPOR 12 4 1 7 16 21 -5 10 16. ALTINORDU 12 2 4 6 11 17 -6 10 17. ADANASPOR 12 1 6 5 13 20 -7 9 18. ESKİŞEHİRSPOR 12 3 1 8 17 25 -8 1

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.

13. hafta programı

TFF 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma:

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük

30 Kasım Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor

19.00 Adanaspor-Bursaspor

1 Aralık Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor

19.00 Altay-Eskişehirspor

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor

Kaynak: AA