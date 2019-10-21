Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 8. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'in 8. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın son maçında Fatih Karagümrük evinde, Osmanlıspor'u 2-0 yendi.
TFF 1. Lig'de sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Hatayspor, puanını 17'ye çıkartarak haftayı lider tamamladı.
Haftanın sonuçları:
TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Akhisarspor-Eskişehirspor: 2-1
Hatayspor-Adana Demirspor: 2-1
Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Keçiörengücü-Balıkesirspor: 1-0
Boluspor-Giresunspor: 2-0
Adanaspor-İstanbulspor: 2-2
Altınordu-Altay: 0-3
Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: 2-0
Puan durumu
Ligin 8. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|8
|5
|2
|1
|12
|6
|6
|17
|2.
|AKHİSARSPOR
|8
|5
|1
|2
|11
|7
|4
|16
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|8
|4
|3
|1
|14
|8
|6
|15
|4.
|ALTAY
|8
|4
|3
|1
|14
|9
|5
|15
|5.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|8
|4
|2
|2
|14
|10
|4
|14
|6.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|8
|3
|5
|0
|6
|3
|3
|14
|7.
|BALIKESİRSPOR
|8
|4
|1
|3
|11
|9
|2
|13
|8.
|BURSASPOR
|8
|5
|0
|3
|13
|12
|1
|12
|9.
|İSTANBULSPOR
|8
|2
|5
|1
|14
|13
|1
|11
|10.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|8
|3
|2
|3
|7
|7
|0
|11
|11.
|ADANA DEMİRSPOR
|8
|2
|4
|2
|9
|6
|3
|10
|12.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|8
|2
|2
|4
|5
|11
|-6
|8
|13.
|ADANASPOR
|8
|1
|4
|3
|12
|14
|-2
|7
|14.
|OSMANLISPOR
|8
|3
|1
|4
|9
|12
|-3
|7
|15.
|ALTINORDU
|8
|1
|2
|5
|8
|12
|-4
|5
|16.
|BOLUSPOR
|8
|1
|2
|5
|7
|11
|-4
|5
|17.
|GİRESUNSPOR
|8
|1
|2
|5
|6
|15
|-9
|5
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|8
|1
|1
|6
|9
|16
|-7
|-5
9. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
25 Ekim Cuma:
19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
26 Ekim Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)
27 Ekim Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)
28 Ekim Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)