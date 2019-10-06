Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 7. haftası oynanan dört maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'in 7. haftası oynanan dört maçla tamamlandı.
Ligde haftanın son maçında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
TFF 1. Lig'de sahasında Adanaspor'u 2-1 yenen Cesar Grup Ümraniyespor puanını 14'e çıkartarak aynı puana sahip Hatayspor'un önünde haftayı lider tamamladı.
Haftanın sonuçları:
TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Altay-Bursaspor: 2-1
Giresunspor-Akhisarspor: 1-0
Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: 1-3
İstanbulspor-Keçiörengücü: 1-1
Balıkesirspor-Boluspor: 3-2
Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1
Osmanlıspor-Hatayspor: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 1-0
Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: 0-1
Puan durumu
Ligin 7. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|7
|4
|2
|1
|13
|8
|5
|14
|2.
|HATAYSPOR
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|3.
|BALIKESİRSPOR
|7
|4
|1
|2
|11
|8
|3
|13
|4.
|AKHİSARSPOR
|7
|4
|1
|2
|9
|6
|3
|13
|5.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|7
|3
|3
|1
|12
|8
|4
|12
|6.
|ALTAY
|7
|3
|3
|1
|11
|9
|2
|12
|7.
|BURSASPOR
|7
|4
|0
|3
|11
|11
|0
|12
|8.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|7
|2
|5
|0
|5
|3
|2
|11
|9.
|ADANA DEMİRSPOR
|7
|2
|4
|1
|8
|4
|4
|10
|10.
|İSTANBULSPOR
|7
|2
|4
|1
|12
|11
|1
|10
|11.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|7
|3
|1
|3
|7
|7
|0
|10
|12.
|OSMANLISPOR
|7
|3
|1
|3
|9
|10
|-1
|10
|13.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|7
|2
|1
|4
|5
|11
|-6
|7
|14.
|ADANASPOR
|7
|1
|3
|3
|10
|12
|-2
|6
|15.
|ALTINORDU
|7
|1
|2
|4
|8
|9
|-1
|5
|16.
|GİRESUNSPOR
|7
|1
|2
|4
|6
|13
|-7
|5
|17.
|BOLUSPOR
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|7
|1
|1
|5
|8
|14
|-6
|-2
8. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
18 Ekim Cuma:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor
16.30 Boluspor-Giresunspor
19.00 Adanaspor-İstanbulspor
19.00 Altınordu-Altay
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor