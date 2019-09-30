Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın son maçında Altınordu, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Akhisarspor puanını 13'e çıkartarak liderliğe yükseldi.
Haftanın sonuçları:
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1
Boluspor-İstanbulspor: 1-2
Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Adanaspor-Altay: 3-3
Fatih Karagümrük-Akhisarspor: 2-3
Hatayspor-Eskişehirspor: 1-0
Balıkesirspor-Giresunspor: 2-0
Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: 1-2
Altınordu-Adana Demirspor: 2-2
Puan durumu
Ligin 6. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|AKHİSARSPOR
|6
|4
|1
|1
|9
|5
|4
|13
|2.
|BURSASPOR
|6
|4
|0
|2
|10
|9
|1
|12
|3.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|6
|3
|2
|1
|11
|7
|4
|11
|4.
|HATAYSPOR
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|4
|11
|5.
|ADANA DEMİRSPOR
|6
|2
|4
|0
|8
|3
|5
|10
|6.
|BALIKESİRSPOR
|6
|3
|1
|2
|8
|6
|2
|10
|7.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|2
|4
|0
|4
|2
|2
|10
|8.
|OSMANLISPOR
|6
|3
|1
|2
|9
|9
|0
|10
|9.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|6
|2
|3
|1
|9
|7
|2
|9
|10.
|İSTANBULSPOR
|6
|2
|3
|1
|11
|10
|1
|9
|11.
|ALTAY
|6
|2
|3
|1
|9
|8
|1
|9
|12.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|6
|2
|1
|3
|6
|7
|-1
|7
|13.
|ADANASPOR
|6
|1
|3
|2
|9
|10
|-1
|6
|14.
|ALTINORDU
|6
|1
|2
|3
|8
|8
|0
|5
|15.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|6
|1
|1
|4
|4
|11
|-7
|4
|16.
|BOLUSPOR
|6
|0
|2
|4
|3
|8
|-5
|2
|17.
|GİRESUNSPOR
|6
|0
|2
|4
|5
|13
|-8
|2
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|6
|1
|1
|4
|7
|11
|-4
|-2
7. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
4 Ekim Cuma:
19.00 Altay-Bursaspor (Menemen)
5 Ekim Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
6 Ekim Pazar:
14.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)