Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de ilk yarı, bugün oynanan 4 maçla sona erdi.



Ligde ilk yarıda MKE Ankaragücü, 34 puanla ilk sırada yer aldı. Devreyi, 32 puanı bulunan Ümraniyespor ikinci, 31 puana sahip Çaykur Rizespor ise üçüncü sırada tamamladı.



Ligin son 3 sırasında ise Denizlispor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor bulunuyor.



TFF 1. Lig'de 2. yarı, 13 Ocak Cumartesi günü oynanacak 4 maçla başlayacak.



Alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar



Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor: 2-0



İstanbulspor-Elazığspor: 1-2



Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor: 1-2



Eskişehirspor-Adanaspor: 1-2



Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 2-1



Ümraniyespor-Samsunspor: 4-2



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 2-1



Denizlispor-Boluspor: 1-1



Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok: 3-1



Puan durumu





Takımlar O G B M A Y AV P 1. MKE ANKARAGÜCÜ 17 10 4 3 26 14 12 34 2. ÜMRANİYESPOR 17 9 5 3 26 17 9 32 3. ÇAYKUR RİZESPOR 17 9 4 4 35 24 11 31 4. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 17 8 6 3 25 15 10 30 5. ADANASPOR 17 7 5 5 20 23 -3 26 6. BOLUSPOR 17 7 3 7 21 17 4 24 7. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 17 6 6 5 20 20 0 24 8. BALIKESİRSPOR BALTOK 17 7 5 5 32 28 4 23 9. ELAZIĞSPOR 17 6 5 6 24 22 2 23 10. İSTANBULSPOR 17 6 5 6 18 17 1 23 11. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 17 4 8 5 19 15 4 20 12. ALTINORDU 17 5 5 7 24 25 -1 20 13. ADANA DEMİRSPOR 17 5 5 7 23 26 -3 20 14. SAMSUNSPOR 17 4 7 6 16 22 -6 19 15. ESKİŞEHİRSPOR 17 5 6 6 33 29 4 18 16. DENİZLİSPOR 17 3 5 9 16 27 -11 14 17. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 17 6 2 9 21 27 -6 11 18. GAZİANTEPSPOR 17 1 4 12 7 38 -31 4



