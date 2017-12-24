Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm
TFF 1. Lig'de ilk yarı, bugün oynanan 4 maçla sona erdi.
TFF 1. Lig'de ilk yarı, bugün oynanan 4 maçla sona erdi.
Ligde ilk yarıda MKE Ankaragücü, 34 puanla ilk sırada yer aldı. Devreyi, 32 puanı bulunan Ümraniyespor ikinci, 31 puana sahip Çaykur Rizespor ise üçüncü sırada tamamladı.
Ligin son 3 sırasında ise Denizlispor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor bulunuyor.
TFF 1. Lig'de 2. yarı, 13 Ocak Cumartesi günü oynanacak 4 maçla başlayacak.
Alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor: 2-0
İstanbulspor-Elazığspor: 1-2
Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor: 1-2
Eskişehirspor-Adanaspor: 1-2
Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Ümraniyespor-Samsunspor: 4-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 2-1
Denizlispor-Boluspor: 1-1
Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok: 3-1
Puan durumu
Not: Aldıkları ceza nedeniyle Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer, Grandmedical Manisaspor'un ise 9 puanı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından silinmiştir.
18. hafta
13 Ocak Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Adanaspor
13.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok
15.30 Eskişehirspor-İstanbulspor
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Boluspor
14 Ocak Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Gaziantepspor
13.00 Büşükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü
15.30 Grandmedical Manisaspor-Çaykur Rizespor
18.00 Altınordu-Elazığspor
15 Ocak Pazartesi:
18.00 Gazişehir Gaziantep-Samsunspor