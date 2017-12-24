Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de ilk yarı, bugün oynanan 4 maçla sona erdi.

Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de ilk yarı, bugün oynanan 4 maçla sona erdi.

Ligde ilk yarıda MKE Ankaragücü, 34 puanla ilk sırada yer aldı. Devreyi, 32 puanı bulunan Ümraniyespor ikinci, 31 puana sahip Çaykur Rizespor ise üçüncü sırada tamamladı.

Ligin son 3 sırasında ise Denizlispor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor bulunuyor.

TFF 1. Lig'de 2. yarı, 13 Ocak Cumartesi günü oynanacak 4 maçla başlayacak.

Alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor: 2-0

İstanbulspor-Elazığspor: 1-2

Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor: 1-2

Eskişehirspor-Adanaspor: 1-2

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Ümraniyespor-Samsunspor: 4-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: 2-1

Denizlispor-Boluspor: 1-1

Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok: 3-1

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. MKE ANKARAGÜCÜ17 10 4 3 26 14 12 34
2. ÜMRANİYESPOR17 9 5 3 26 17 9 32
3. ÇAYKUR RİZESPOR17 9 4 4 35 24 11 31
4. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR17 8 6 3 25 15 10 30
5. ADANASPOR17 7 5 5 20 23 -3 26
6. BOLUSPOR17 7 3 7 21 17 4 24
7. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR17 6 6 5 20 20 0 24
8. BALIKESİRSPOR BALTOK17 7 5 5 32 28 4 23
9. ELAZIĞSPOR17 6 5 6 24 22 2 23
10. İSTANBULSPOR17 6 5 6 18 17 1 23
11. GAZİŞEHİR GAZİANTEP17 4 8 5 19 15 4 20
12. ALTINORDU17 5 5 7 24 25 -1 20
13. ADANA DEMİRSPOR17 5 5 7 23 26 -3 20
14. SAMSUNSPOR17 4 7 6 16 22 -6 19
15. ESKİŞEHİRSPOR17 5 6 6 33 29 4 18
16. DENİZLİSPOR17 3 5 9 16 27 -11 14
17. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR17 6 2 9 21 27 -6 11
18. GAZİANTEPSPOR17 1 4 12 7 38 -31 4




Not: Aldıkları ceza nedeniyle Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer, Grandmedical Manisaspor'un ise 9 puanı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından silinmiştir.

18. hafta

13 Ocak Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Adanaspor

13.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok

15.30 Eskişehirspor-İstanbulspor

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Boluspor

14 Ocak Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Gaziantepspor

13.00 Büşükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü

15.30 Grandmedical Manisaspor-Çaykur Rizespor

18.00 Altınordu-Elazığspor

15 Ocak Pazartesi:

18.00 Gazişehir Gaziantep-Samsunspor

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