Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.

Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.

Günün maçında Adana Demirspor, Gaziantepspor'u 3-1 yendi.

Çaykur Rizespor'un 12 puanla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: 4-0

Denizlispor-Elazığspor: 2-3

MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok: 1-2

Altınordu-Çaykur Rizespor: 3-4

Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor: 1-1

Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor: 3-1

Manisaspor-Boluspor: 2-1

Adana Demirspor-Gaziantepspor: 3-1

Puan durumu



TFF 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
1. ÇAYKUR RİZESPOR4 4 0 0 13 5 8 12
2. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR4 3 1 0 9 3 6 10
3. ÜMRANİYESPOR4 3 0 1 6 2 4 9
4. ELAZIĞSPOR4 3 0 1 7 5 2 9
5. BALIKESİRSPOR BALTOK4 2 1 1 9 8 1 7
6. ADANA DEMİRSPOR4 2 1 1 7 6 1 7
7. MANİSASPOR4 2 0 2 7 7 0 6
8. ADANASPOR4 2 0 2 5 8 -3 6
9. GAZİŞEHİR GAZİANTEP4 1 2 1 4 1 3 5
10. SAMSUNSPOR4 1 2 1 2 2 0 5
11. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR4 1 2 1 5 6 -1 5
12. ALTINORDU4 1 1 2 7 7 0 4
13. İSTANBULSPOR4 1 1 2 3 4 -1 4
14. GAZİANTEPSPOR4 1 0 3 3 10 -7 3
15. BOLUSPOR4 0 2 2 3 5 -2 2
16. ESKİŞEHİRSPOR4 0 2 2 6 9 -3 2
17. MKE ANKARAGÜCÜ4 0 2 2 2 5 -3 2
18. DENİZLİSPOR4 0 1 3 4 9 -5 1




5. hafta

15 Eylül Cuma:

20.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep

20.00 Elazığspor-Balıkesirspor Baltok

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Boluspor-Adana Demirspor

17.00 Samsunspor-Altınordu

20.00 Adanaspor-Manisaspor

17 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

20.00 Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor

20.00 Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor