Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm
TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.
Günün maçında Adana Demirspor, Gaziantepspor'u 3-1 yendi.
Çaykur Rizespor'un 12 puanla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: 4-0
Denizlispor-Elazığspor: 2-3
MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok: 1-2
Altınordu-Çaykur Rizespor: 3-4
Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor: 1-1
Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor: 3-1
Manisaspor-Boluspor: 2-1
Adana Demirspor-Gaziantepspor: 3-1
Puan durumu
5. hafta
15 Eylül Cuma:
20.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep
20.00 Elazığspor-Balıkesirspor Baltok
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Boluspor-Adana Demirspor
17.00 Samsunspor-Altınordu
20.00 Adanaspor-Manisaspor
17 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
20.00 Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor
20.00 Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor