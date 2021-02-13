Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

13.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:54
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Alper Çetin, Emrah Ünal, Ali Can AlpRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Dk. 72 Doğan Can Davas), Pote (Dk. 90+3 Mehmet Yiğit), Landel, Onur Akbay, Hakan Bilgiç (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alper Çetin, Emrah Ünal, Ali Can Alp

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Dk. 72 Doğan Can Davas), Pote (Dk. 90+3 Mehmet Yiğit), Landel, Onur Akbay, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Del Valle), Selçuk Alibaz (Dk 76 Taha Yalçıner), Emir Halilovic, Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Torje (Dk. 72 Rayo)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 90+3 Koray Kılınç), İbrahim Yılmaz (Dk. 73 Mirkan Aydın), Onur Ergün, Etoga, Ethemi (Dk. 73 Levent Ayçiçek), Kerem Baykuş (Dk. 75 Mert Zeybek), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Abazaj

Goller: Dk. 61 Etoga (İstanbulspor), Dk. 73 Selçuk Alibaz, Dk. 90+2 Rayo (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 41 Onur Akbay, Dk. 54 Selçuk Alibaz, Dk. 90 Emir Halilovic (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 45 Ethemi (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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