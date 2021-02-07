Futbol: TFF 1. Lig
Stat: AktepeHakemler: Yiğit Arslan, Cemal Alpay, Mehmet ŞengülAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 88 Ogün Bayrak), Mert Kula, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 75 Melik Derin), Uğur Utlu (Dk. 67 Burak Aydın), İrfan Akgün (Dk.
Stat: Aktepe
Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Alpay, Mehmet Şengül
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 88 Ogün Bayrak), Mert Kula, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 75 Melik Derin), Uğur Utlu (Dk. 67 Burak Aydın), İrfan Akgün (Dk. 46 Kamal Issah), Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Dialiba), Eze
Adanaspor: Karacic, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Donkor, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Ahmethan Köse (Dk. 64 Serdar Özkan), Furkan Şeker (Dk. 54 Umut Sözen), Uğurcan Yazğılı, Ömer Çiçek (Dk. 54 Atalay Babacan), Celil Yüksel (Dk. 77 Hüseyin Çolak), Ozegovic
Gol: Dk. 41 Süleyman Olgun (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 21 Ahmethan Köse, Dk. 40 Celil Yüksel, Dk. 79 Serdar Özkan, Dk. 81 Evren Korkmaz (Adanaspor), Dk. 83 Abdulkadir Korkut, Dk. 87 Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu