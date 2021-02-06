"Futbol: TFF 1. Lig" başlıklı haberimizin içeriğindeki "Ankara Keçiörengücü" ifadeleri sehven yazılmıştır.
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"Futbol: TFF 1. Lig" başlıklı haberimizin içeriğindeki "Ankara Keçiörengücü" ifadeleri sehven yazılmıştır.

06.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:48

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Serdar DiyadinAdana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Emircan Altıntaş (Dk. 64 Pa Dibba), İsmail Yüksek, Gökhan İnler (Dk. 73 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Serdar Diyadin

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Emircan Altıntaş (Dk. 64 Pa Dibba), İsmail Yüksek, Gökhan İnler (Dk. 73 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 83 Sedat Şahintürk), Ezeh (Dk. 73 Rangel)

Ankaraspor: Mejias, Ercan Yazıcı, Mudimu, Mete Çelik (Dk. 81 Engin Bekdemir), Levent Gülen, Tevfik Altındağ, Blagojevic (Dk. 59 Bodul), Doğukan Efe (Dk. 81 Halil İbrahim Esen), Olatunbosun, Pedersen, Samed Ali Kaya (Dk. 70 Erdem Çetinkaya)

Goller: Dk. 33 Hasan Kılıç (Penaltıdan), Dk. 74 Pa Dibba (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Pedersen, Dk. 13 Olatunbosun, Dk. Mete Çelik (Ankaraspor), Dk. 85 Rangeli Dk. 89 Muhammed Şengezer (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankaraspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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