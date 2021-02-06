Futbol: TFF 1. Lig
Stat: EskişehirHakemler: Burak Pakkan, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer DemirEskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Furgan Polat (Dk. 65 Onur Arı), Berkay Tanır, Talha Erdoğan (Dk. 34 Alperen Kocabaş) (Dk.
Stat: Eskişehir
Hakemler: Burak Pakkan, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir
Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Furgan Polat (Dk. 65 Onur Arı), Berkay Tanır, Talha Erdoğan (Dk. 34 Alperen Kocabaş) (Dk. 65 Uğur Can Semizoğlu), Buğra Çağlıyan, Kaan Gül (Dk. 64 Sholaja)
Altay: Stackhowiak, Kappel (Dk. 67 Regattin), Paixao (Dk. 88 Kazımcan Karataş), Çağlar Birinci, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça (Dk. 78 İbrahim Öztürk), Thiam, Deniz Kadah (Dk. 67 Erhan Çelenk), Zeki Yıldırım, Mossoro (Dk. 77 Eren Erdoğan), Cebrail Karayel
Goller: Dk. 13 Kappel, Dk. 48 ve 76 (penaltıdan) Paixao, Dk. 88 Erhan Çelenk, Dk. 90+1 Kazımcan Karataş (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 88 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 75 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)
TFF 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde, Eskişehirspor sahasında Altay'a 5-0 mağlup oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık