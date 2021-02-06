Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Murat Erdoğan, Murat Temel, Mehmet AkıncıTuzlaspor: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin (Dk. 86 Vedat Bora), İsmail Konuk, Rotman, Yasin Güreler, Muhammed Gönülaçar, Cajic (Dk. 73 Segbefia), Ahmet Yazar (Dk. 46 Erkan Zengin), Gökcan Kaya (Dk.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Temel, Mehmet Akıncı
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin (Dk. 86 Vedat Bora), İsmail Konuk, Rotman, Yasin Güreler, Muhammed Gönülaçar, Cajic (Dk. 73 Segbefia), Ahmet Yazar (Dk. 46 Erkan Zengin), Gökcan Kaya (Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu), Pucko (Dk. 73 Carius), Thuram
Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak (Dk. 74 Traore), Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Alaattin Hamza Ok (Dk. 74 Mehmet Aytemiz), Tayfur Aydoğan, Adamu, Yusuf Talum (Dk. 86 Okan Yılmaz), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 57 Mohamed), Rasheed (Dk. 86 Tidjani)
Goller: Dk. 52 Thuram, Dk. 90+3 Carius (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Rıdvan Koçak, Dk. 55 Furkan Bayır (Menemenspor), Dk. 37 Ahmet Yazar, Dk. 58 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90+1 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90+4 Yasin Güreler (Tuzlaspor)
TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanan maçta Tuzlaspor, Menemenspor'u 2-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan