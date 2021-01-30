Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

30.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 21:08
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Murat ŞenerAydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Mert Örnek, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Taşkın Çalış), Bezjak, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Enes İslam İlkin (Dk. 57 İbrahim Halil Çolak), Hasan Özkan (Dk.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Murat Şener

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Mert Örnek, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Taşkın Çalış), Bezjak, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Enes İslam İlkin (Dk. 57 İbrahim Halil Çolak), Hasan Özkan (Dk. 57 Serdar Güncü), Doğa İşeri, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 81 Erdal Öztürk), Cumali Bişi (Dk. 73 Kethevoama)

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Dk. 66 Carius), Pucko (Dk. 78 Segbefia), Rosario (Dk. 88 Özgür Can Özcan), Rotman, Muhammed Gönülaçar, Samet Asatekin (Dk. 88 Yasin Güreler), Ferhat Öztorun, Cajic (Dk. 78 Onur Ayık)

Goller: Dk. 37 Pucko, Dk. 80 Carius (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ahmet Yazar, Dk. 24 İsmail Konuk, Dk. 76 Ferhat Öztorun, Dk. 90 Özgürcan Özcan (Tuzlaspor), Dk. 33 Doğa İşeri, Dk. 56 Muhammed Enes Durmuş (Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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