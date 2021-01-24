Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Ogün KamacıGiresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Sergen Piçinciol (Dk. 66 Traore), Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Hayrullah Bilazer, Serginho, Nalepa (Dk. 89 Uzodimma), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 66 Erol Can Akdağ), Eren Tozlu (Dk.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Ogün Kamacı
Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Sergen Piçinciol (Dk. 66 Traore), Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Hayrullah Bilazer, Serginho, Nalepa (Dk. 89 Uzodimma), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 66 Erol Can Akdağ), Eren Tozlu (Dk. 90+1 Sadi Karaduman), Balde
Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Abdulhamit Yıldız, Uğur Aygören, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cumali Bişi (Dk. 90+2 Sedat Kurnaz), Serdar Güncü (Dk. 90+2 Nwankwo), Anıl Taşdemir (Dk. 73 Doğa İşer), Foxi, Otoo, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 74 Muhammed Ali Doğan)
Gol: Dk. 88 Balde (Giresunspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90 Diarra, Dk. 90 Nalepa (yedek kulübesinde) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Eren Tozlu, Dk. 90+2 Erol Can Akdağ (Giresunspor), Dk. 70 Foxi, Dk. 90 Berat Aydoğdu, Dk. 90+2 Uğur Aygören (Aydeniz Et Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yendi.
Yeşil beyazlılar, Aydeniz Et Balıkesirspor karşısında elde ettiği 3 puanla üst üste 7. galibiyetini alırken, ligdeki liderliğini de sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak