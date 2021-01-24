Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Burak Pakkan, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah ÜnalTuzlaspor: Metin Erol, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yasin Güreler, Ferhat Öztorun (Dk. 77 Samet Asatekin), Segbefia (Dk. 41 Özgür Can Özcan), Onur Ayık (Dk. 41 İsmail Haktan Odabaşı), Gökcan Kaya, Cajic, Pucko (Dk.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Burak Pakkan, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal
Tuzlaspor: Metin Erol, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yasin Güreler, Ferhat Öztorun (Dk. 77 Samet Asatekin), Segbefia (Dk. 41 Özgür Can Özcan), Onur Ayık (Dk. 41 İsmail Haktan Odabaşı), Gökcan Kaya, Cajic, Pucko (Dk. 56 Vedat Bora), Thuram
Akhisarspor: Halil Yeral, Semih Görer, Doğukan Nelik, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 69 Mert Özyıldırım), Keita, Delarge (Dk. 82 Bertuğ Bayar), Onurcan Güler (Dk. 90+2 Yavuz Serkan Özbakan), Ayuk Taku (Dk. 90+2 Halil İbrahim Karavuş), Peter (Dk. 82 Berat Onur Pınar)
Goller: Dk. 37 Delarge, Dk. 64 ve 76 Onurcan Güler (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Onurcan Güler, Dk. 72 Peter (Akhisarspor), Dk. 38 Erdem Özgenç, Dk. 53 İsmail Konuk, Dk. 57 Ferhat Öztorun, Dk. 80 Cajic (Tuzlaspor)
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan