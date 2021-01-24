Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

24.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:36
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Burak Pakkan, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah ÜnalTuzlaspor: Metin Erol, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yasin Güreler, Ferhat Öztorun (Dk. 77 Samet Asatekin), Segbefia (Dk. 41 Özgür Can Özcan), Onur Ayık (Dk. 41 İsmail Haktan Odabaşı), Gökcan Kaya, Cajic, Pucko (Dk.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Pakkan, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal

Tuzlaspor: Metin Erol, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yasin Güreler, Ferhat Öztorun (Dk. 77 Samet Asatekin), Segbefia (Dk. 41 Özgür Can Özcan), Onur Ayık (Dk. 41 İsmail Haktan Odabaşı), Gökcan Kaya, Cajic, Pucko (Dk. 56 Vedat Bora), Thuram

Akhisarspor: Halil Yeral, Semih Görer, Doğukan Nelik, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 69 Mert Özyıldırım), Keita, Delarge (Dk. 82 Bertuğ Bayar), Onurcan Güler (Dk. 90+2 Yavuz Serkan Özbakan), Ayuk Taku (Dk. 90+2 Halil İbrahim Karavuş), Peter (Dk. 82 Berat Onur Pınar)

Goller: Dk. 37 Delarge, Dk. 64 ve 76 Onurcan Güler (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Onurcan Güler, Dk. 72 Peter (Akhisarspor), Dk. 38 Erdem Özgenç, Dk. 53 İsmail Konuk, Dk. 57 Ferhat Öztorun, Dk. 80 Cajic (Tuzlaspor)

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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