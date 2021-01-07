Aydeniz Et Balıkesirspor: 5-0
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Aydeniz Et Balıkesirspor: 5-0

07.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:01
Aydeniz Et Balıkesirspor: 5-0

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Turgut Doman, Kemal Elmas, Özcan SultanoğluİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal- Melih Kabasakal, Wellington (Dk. 85 Emrecan Uzunhan), Etoga, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Eslem Öztürk), Tayyip Ebrar Cumur (Dk.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Turgut Doman, Kemal Elmas, Özcan Sultanoğlu

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal- Melih Kabasakal, Wellington (Dk. 85 Emrecan Uzunhan), Etoga, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Eslem Öztürk), Tayyip Ebrar Cumur (Dk. 77 Ali Dere), Rroca, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz (Dk. 77 Diouf)AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen- Birol Parlak (Dk. 90+1 Ayberk Kaygısız), Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cedric Kore (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Mrsic, Doğa İşeri (Dk. 61 Uğur Aygören), İsmail Yüksek (Dk. 88 Hüseyin Karabey), Ezeh, Kethevoama (Dk. 46 Otoo)GOLLER: Dk. 23 Onur Ergün (P), Dk. 31 Ali Yaşar, Dk. 57 Levent Ayçiçek, Dk. 59 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+4 Etoga (P) (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Rroca (İstanbulspor) - Cedric Kore, Cihat Arslan (Teknik Direktör) (Aydeniz Et Balıkesirspor),

TFF 1'inci Lig'de 13'üncü haftanın erteleme karşılaşmasında İstanbulspor, sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 23'üncü dakikada penaltıdan Onur Ergün, 31'inci dakikada Ali Yaşar, 57'nci dakikada Levent Ayçiçek, 59'uncu dakikada İbrahim Yılmaz ve 90+4'üncü dakikada penaltıdan Etoga kaydetti.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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