Ankara Keçiörengücü - Bursaspor: 0-1
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Ankara Keçiörengücü - Bursaspor: 0-1

02.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:56
Ankara Keçiörengücü - Bursaspor: 0-1

STAT: AktepeHAKEMLER: Murat Erdoğan, Bersan Duran, Mehmet ŞengülANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci, İrfan Akgün (Dk. 67 Mustafa Tahir Babaoğlu), Burak Aydın (Dk. 83 Dialiba), Barış Alper Yılmaz, Manaj (Dk.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Bersan Duran, Mehmet Şengül

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Utlu, Cem Ekinci, İrfan Akgün (Dk. 67 Mustafa Tahir Babaoğlu), Burak Aydın (Dk. 83 Dialiba), Barış Alper Yılmaz, Manaj (Dk. 74 Kone)BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz (Dk. 56 Özer Hurmacı), Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Ozan İsmail Koç, Çağatay Yılmaz (Dk. 46 İsmail Can Çavuşluk), Burak Kapacak, Batuhan Kör (Dk. 75 Berat Altındiş - Dk. 90+3 Ertuğrul Kurtuluş)GOL: Dk. 8 Emirhan Aydoğan (P) (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak (Bursaspor) - Uğur Utlu, Dk. Abdulkadir Korkut (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1'inci Lig'de 17'nci haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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