Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

23.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:13
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

25 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol

26 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Serkan Tokat

13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor: Emre Kargın

27 Aralık Pazar:

13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Akhisarspor-Giresunspor: Turgut Doman

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Mert Güzenge

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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