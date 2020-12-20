Futbol: TFF 1. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: TFF 1. Lig

20.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:06
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Anıl Ustaİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek, Onur Ergün, Rroca, Uygar Mert Zeybek (Dk. 65 Egeha Gök), Abazaj (Dk. 60 Ali Dere), İbrahim Yılmaz (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Anıl Usta

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek, Onur Ergün, Rroca, Uygar Mert Zeybek (Dk. 65 Egeha Gök), Abazaj (Dk. 60 Ali Dere), İbrahim Yılmaz (Dk. 88 Emir Gökçe)

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Dk. 59 Aykut Akgün), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Kerem Şen (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Batuhan Kör (Dk. 69 Ozan İsmail Koç), Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Ali Akman

Goller: Dk. 5 ve Dk.12 Rroca, Dk. 70 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 72 Ali Akman, Dk. 76 Emirhan Aydoğan, Dk. 90+4 Onur Atasaray (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Ali Akman, Dk. 89 Ozan İsmail Koç, Dk. 90+1 Aykut Akgün (Bursaspor), Dk. 81 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 90+6 Levent Ayçiçek (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde İstanbulspor, ağırladığı Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Falcao Ryan Babel Pierre Webo Mbaye Diagne Samet Aybaba
Tüm Haberler Kaza Gaziantep İngiltere Polis Memuru
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 21:12:05. #1.15#
title