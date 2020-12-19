Son dakika haberleri: Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor: 2-1
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Son dakika haberleri: Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor: 2-1

19.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:45
Son dakika haberleri: Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor: 2-1

Son dakika haberleri: STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Furkan ÜrünROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci - Abdurrahim Dursun, Pote, Ba (Dk. 46 Rayo), Landel, Hakan Bilgiç (Dk. 63 Orhan Ovacıklı), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Feyyaz Belen), Emir Halilovic (Dk.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Furkan Ürün

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci - Abdurrahim Dursun, Pote, Ba (Dk. 46 Rayo), Landel, Hakan Bilgiç (Dk. 63 Orhan Ovacıklı), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Feyyaz Belen), Emir Halilovic (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Mehmet Yiğit, Gökay Güney, Traore (Dk. 77 Erkan Taşkıran)ANKARASPOR: Berk Balaban - Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Stanojevic, Ayuk, Umar (Dk. 76 Hacı Ömer Doğru), Beykan Şimşek, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Barış Zeren (Dk. 82 Bulbwa), Ali Rıza Kılıç (Dk. 46 Erdem Çetinkaya)GOLLER: Dk. 9 Pote, Dk. 79 Rayo (Royal Hastanesi Bandırmaspor) - Dk. 40 Ayuk (Ankaraspor)

SARI KARTLAR: Ba, Hakan Bilgiç, Feyyaz Belen, Mehmet Yiğit (Royal Hastanesi Bandırmaspor) - Ali Rıza Kılıç, Stanojevic (Ankaraspor)

TFF 1'inci Lig 15'inci hafta müsabakasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, kendi sahasında Ankaraspor'u 2-1 yendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tarık Köse

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 16:46:30. #1.15#
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