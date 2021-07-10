Futbol: TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi play-off finali
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Futbol: TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi play-off finali

Futbol: TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi play-off finali
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalya'da oynanan TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi play-off finalinde Balıkesirspor'u 2-1 yenen Yılport Samsunspor, şampiyon oldu.

Antalya'da oynanan TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi play-off finalinde Balıkesirspor'u 2-1 yenen Yılport Samsunspor, şampiyon oldu.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Balıkesirspor ile Yılport Samsunspor karşılaştı.

Balıkesirspor, 6. dakikada Oltion Bilalli'nin attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Karadeniz ekibi, geriye düştüğü maçı 61. dakikada Emirhan Gürler ve 90. dakikada Emirhan Koca'nın kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

Yılport Samsunspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Öte yandan, play-off finallerinin üçüncülük maçında Bursaspor, Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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Futbol: TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi play-off finali - Haberler Spor
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