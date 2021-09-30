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Futbol: TFF 1. Lig

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

ALTINORDU, ORDU (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Altınordu-Menemenspor: Furkan Aksuoğlu

2 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik

19.00 Kocaelispor-İstanbulspor: Özgür Yankaya

3 Ekim Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor: Oğuzhan Çakır

16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Eyüpspor-Manisa: Alper Çetin

19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hüseyin Göçek

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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