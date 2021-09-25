Futbol: TFF 1. Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 1. Lig

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kapluhan, Gökmen BaltacıBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 85 Süleyman Koç), Gökhan Kardeş, Mucahit Albayrak, Ufuk Budak, Estrela, Novikovas (Dk. 85 Rosheuvel), Gökhan Alsan, Hasek (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 85 Süleyman Koç ), Gökhan Kardeş, Mucahit Albayrak, Ufuk Budak, Estrela, Novikovas (Dk. 85 Rosheuvel), Gökhan Alsan, Hasek (Dk. 68 Alican Özfesli), Eren Tozlu (Dk. 86 Oltan Karakullukçu), Olanare (Dk. 46 Emircan Altıntaş)

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz (Dk. 87 Bennasser), Uğurcan Yazğılı, Roche (Dk. 64 Tetteh), Donkor, Bruns (Dk. 72 Orkan Çınar), Celil Yüksel, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Samed Ali Kaya, Ahmethan Köse (Dk. 64 Rüştü Hanlı) Ozegovic

Goller: Dk. 32 Roche (Kendi kalesine), Dk. 67 Gökhan Alsan, Dk. 69 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 83 Samed Ali Kaya (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 52 Hıfsullah İsmail Erdoğan, Dk. 90+3 Celil Yüksel (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Mehmet Topal Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Vladimir Putin Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: TFF 1. Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 18:44:09. #1.11#