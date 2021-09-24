Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Kocaelispor- Tuzlaspor : Cihan Aydın

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa: Burak Pakkan

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Kadir Sağlam

19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

26 Eylül Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: Çağdaş Altay

16.00 Menemenspor-Eyüpspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Yiğit Arslan

19.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Caner Ak

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker