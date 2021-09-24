Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Kocaelispor- Tuzlaspor : Cihan Aydın
Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa: Burak Pakkan
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Kadir Sağlam
19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
26 Eylül Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: Çağdaş Altay
16.00 Menemenspor-Eyüpspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor: Yiğit Arslan
19.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Caner Ak
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker