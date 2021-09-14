Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2 - Haberler Spor
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüsnü Emre ÇelimliBB.ERZURUMSPOR: Jakub Szumski- Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Emircan Altıntaş (Dk. 59 Rosheuvel), Gökhan Alsan (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), Estrela (Dk.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli

BB.ERZURUMSPOR: Jakub Szumski- Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Emircan Altıntaş (Dk. 59 Rosheuvel), Gökhan Alsan (Dk. 72 Oltan Karakullukçu ), Estrela (Dk. 87 Shala), Mücahit Albayrak, Novikovas, Olanare (Dk 59 Hasek), Eren Tozlu,

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Yusuf Emre Gültekin (Dk. 67 Oğuz Gürbulak), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Emre Nefiz, Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 67 Serkan Göksu), Onur Ayık (Dk. 70 Del Valle), Camara (Dk. 88. Vrsajevic), Kehinde (Dk. 88 Denizhan Taşkan).

GOL: Dk. 45+1 Onur Ayık, Dk. 90 Del Valle (BS. Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Mustafa Yumlu (BB. Erzurumspor)

SARI KART: Emircan Altıntaş, Gökhan Alsan, Mücahit Albayrak, Orhan Ovacıklı (BB.Erzurumspor) Yusuf Emre Gültekin, Kehinde, Kartal Kayra Yılmaz, Burak Öğür, Camara (B.S. Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda misafir ettiği lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, 3 pozisyonda direğe takılırken maçın son anlarında kaptan Mustafa Yumlu kırmızı kart gördü.

14'üncü dakikada gelişen Erzurumspor atağında, Olanare ceza alanına girdikten sonra sert vurdu, kaleci Burak Öğür topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

21'inci dakikada Alim Öztürk'ün uzun pasında Kehinde topu göğsünde yumuşattıktan sonra düştü. Top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.

30'uncu dakikada Novikovas'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Eren Tozlu'nun şutunda kaleci Burak Öğür kale direğinin dibinde topu kornere çeldi.

39'uncu dakikada savunmanın dikkatsizliğini değerlendiren Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda top az farkla auta gitti.

41'inci dakikada Olanare'ye yapılan faul atışını kullanan Gökhan Alsan'ın sert şutunda üst direkten dönen topu Mustafa Yumlu kale yerine auta gönderdi.

45+1'inci dakikada Camara'nın pasıyla sağ çaprazdan Erzurumspor ceza alanına giren Onur Ayık, sol ayağıyla plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


- Erzurum

Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Spor Haberleri
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