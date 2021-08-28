Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Stat: BİTCİ TimsahHakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Bersan DuranBursaspor: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Luka Capan, Aykut Akgün (Dk. 88 Taha Altıkardeş), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Namık Alaskarov (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Burak Altıparmak (Dk. 69 Tuğbey Akgün), Bruno, Ofosu (Dk.

Stat: BİTCİ Timsah

Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Bersan Duran

Bursaspor: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Luka Capan, Aykut Akgün (Dk. 88 Taha Altıkardeş), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Namık Alaskarov (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Burak Altıparmak (Dk. 69 Tuğbey Akgün), Bruno, Ofosu (Dk. 34 Ozan Sol), Batuhan Kör

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 60 Dibba), Taşkın İlter (Dk. 72 Muhammed Akarslan), Bekir Yılmaz, Timur Temeltaş (Dk. 88 Mikail Okyar), Cenk Ahmet Alkılıç, Umut Bulut (Dk. 72 Stancu)

Goller: Dk. 65 Timur Temeltaş, Dk. 86 Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Burak Altıparmak, Dk. 89 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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