Kocaelispor: 0-0
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Kocaelispor: 0-0

Kocaelispor: 0-0
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: EryamanHAKEMLER: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cemal Alpay, Batuhan Gültek ANKARAGÜCÜ: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Dk. 57 Pinto), İshak Çakmak (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lukasik (Dk. 57 Abdullah Durak), Hasan Hüseyin Acar (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cemal Alpay, Batuhan Gültek 

ANKARAGÜCÜ: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Dk. 57 Pinto), İshak Çakmak (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lukasik (Dk. 57 Abdullah Durak), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 68 Ali Kaan Güneren), Mehmet Murat Uçar, Cem Ekinci, Eren Derdiyok KOCAELİSPOR: Korcan Çelikay, Cisse, Dioago Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Mandjeck, Yılmaz Özeren (Dk. 90 Mevlüt Çelik), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 65 İrfan Başaran), Pereira (Dk. 81 Ndlovu), Benhur Keser (Dk. 66 Tisdell), Bahattin Köse 

SARI KARTLAR: Mehmet Murat Uçar, Eren Derdiyok (Ankaragücü) - Yılmaz Özeren (Kocaelispor) 

TFF 1'inci Lig'in 2'nci hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Kocaelispor'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kocaelispor: 0-0 - Haberler Spor
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