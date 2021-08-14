Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mert BulutBalıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Cemal Kızılateş (Dk. 89 Emirhan Çakır), Anıl Taşdemir (Dk. 83 Muhammed Ali Doğan), Bezjak, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mert Bulut
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Cemal Kızılateş (Dk. 89 Emirhan Çakır), Anıl Taşdemir (Dk. 83 Muhammed Ali Doğan), Bezjak, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk.77 Birol Parlak), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 83 Berkay Aykurt), Cumali Bişi
Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun (Dk. 86 Mehmet Zahit Çınar), Fethi Özer, Tugay Kaçar, Eray Ataseven, Bregu, Kasongo, Emin Bayram, Arda Köksal (Dk. 58 Odah), Abdurrahman Canlı (Dk. 58 Talha Erdoğan), Erkam Reşmen (Dk. 46 Ali Keten)
Sarı Kartlar: Dk. 63 Hüseyin Karabey, Dk. 68 Oğuz Han Aynaoğlu, Dk. 90 Sedat Dursun (Balıkesirspor),
Goller: Dk. 54 Anıl Taşdemir (Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak