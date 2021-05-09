Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Atilla Karaoğlan, Baran Eraslan, Ömer Tevfik ÖzkoçTuzlaspor: Angeler, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Mahmut Bulut), Arif Morkaya, Yasin Güreler, Ferhat Öztorun, Segbefia (Dk. 46 Ufuk Kadıoğlu), Muhammed Sarıkaya, Pucko (Dk.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Baran Eraslan, Ömer Tevfik Özkoç
Tuzlaspor: Angeler, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Mahmut Bulut), Arif Morkaya, Yasin Güreler, Ferhat Öztorun, Segbefia (Dk. 46 Ufuk Kadıoğlu), Muhammed Sarıkaya, Pucko (Dk. 75 Berke Demirbaş), Berk Can Sevgi, Cajic, Özgür Can Özcan
GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Diarra (Dk. Sadi Karaduman), Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Erol Can Akdağ, Uzodimma (Dk. 89 Milinkovic), Nalepa (Dk. 78 Caner Hüseyin Bağ), Eren Tozlu (Dk. 89 Kerem Kalafat), Balde
Goller: Dk. 5 Eren Tozlu, Dk. 20 Balde (GZT Giresunspor), Dk. 15 Segbefia (Penaltıdan) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Diarra (GZT Giresunspor), Dk. 41 Arif Morkaya (Tuzlaspor)
TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında GZT Giresunspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenerek 2. sıradaki yerini korudu ve doğrudan Süper Lig'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan