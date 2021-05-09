Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Stat: OsmanlıHakemler: Alper Çetin, Ata Yıldırım, Cem ÖzbayAnkaraspor: Mejias (Dk. 46 Berk Balaban), Fatih Kızılkaya, Ercan Yazıcı (Dk. 46 Mohammed), Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 85 Oğuzhan Efe Yılmaz), Mehmet Burak Tarlabölen (Dk. 63 Ali Rıza Kılıç), Bodul (Dk.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Alper Çetin, Ata Yıldırım, Cem Özbay

Ankaraspor: Mejias (Dk. 46 Berk Balaban), Fatih Kızılkaya, Ercan Yazıcı (Dk. 46 Mohammed), Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 85 Oğuzhan Efe Yılmaz), Mehmet Burak Tarlabölen (Dk. 63 Ali Rıza Kılıç), Bodul (Dk. 74 Batuhan Altıntaş), Olatunbosun, Pedersen

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Etoga, Wellington, Emrecan Uzunhan, Mehmet Uslu, Ali Dere (Dk. 84 Yusuf Ali Özer), Abazaj (Dk. 76 Egehan Kök), Eslem Öztürk (Dk. 84 Emre Babuşçu), Levent Ayçiçek, Uygar Mert Zeybek (Dk. 62 Ethemi), Mirkan Aydın (Dk. 84 Emir Gökçe)

Goller: Dk. 5 Abazaj, Dk. 63 Levent Ayçiçek (penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 62 Mohammed (Ankaraspor)

TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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