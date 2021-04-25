Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Caner Ak, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi KaradorukAydeniz Et Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu (Dk. 89 Oğuzhan Çapar), Mert Örnek (Dk. 89 Kethevoama), Sedat Dursun, Anıl Taşdemir (Dk. 60 Oğuzhan Aynaoğlu), Manaj (Dk. 73 Abdulkadir Özgen), Cemal Kızılateş (Dk.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Caner Ak, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi Karadoruk

Aydeniz Et Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu (Dk. 89 Oğuzhan Çapar), Mert Örnek (Dk. 89 Kethevoama), Sedat Dursun, Anıl Taşdemir (Dk. 60 Oğuzhan Aynaoğlu), Manaj (Dk. 73 Abdulkadir Özgen), Cemal Kızılateş (Dk. 73 Muhammed Ali Doğan), Birol Parlak, Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş, Cumali Bişi

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 76 İrfan Akgün), Ogün Bayrak, Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu, Soner Gönül, Barış Alper Yılmaz (Dk. 83 Diabang), Cem Ekinci (Dk. 72 Melik Derin), Eze

Goller: Dk. 27 Cemal Kızılateş (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 40 Barış Alper Yılmaz, Dk. 47 Soner Gönül (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 26 Fatih Selimhan Solmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Berat Aydoğdu, Dk. 69 Cemal Kızılateş (Aydeniz Et Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 2-1 yendi.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Ankara Keçiörengücü futbolcusu Emeka Eze, penaltı atışından yararlanamadı.

Aydeniz Et Balıkesirsporlu Taşkın Çalış da maçın 25. dakikasında kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi fakat maçın hakemi Caner Ak, kaleci Metin Uçar'ın öne çıktığı gerekçesiyle penaltı atışını tekrar ettirdi. Bu sefer de topun başına geçen Anıl Taşdemir'in penaltı atışını kaleci Metin Uçar kurtardı fakat dönen topu Cemal Kızılateş gole çevirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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