Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Ali TunaSamsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mucahit Albayrak, Dja Djedje (Dk. 72 Ferhat Çulcuoğlu), Savicevic (Dk. 67 İlyas Kubilay Yavuz), Hamroun (Dk.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mucahit Albayrak, Dja Djedje (Dk. 72 Ferhat Çulcuoğlu), Savicevic (Dk. 67 İlyas Kubilay Yavuz), Hamroun (Dk. 72 Guido Koçer), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Gökhan Alsan), Couruer (Dk. 67 Nadir Çiftçi)

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Taha Altıkardeş, Ramazan Keskin (Dk. 61 Ertuğrul Kurtuluş), Emirhan Aydoğan, Tuğbey Akgün (Dk. 79 Çağatay Yılmaz), Burak Kapacak (Dk. 79 Hasan Basri Ünal), Eren Güler (Dk. 46 Berat Altındiş), Özer Hurmacı (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Burak Altıparmak

Goller: Dk. 2 Yasin Öztekin, Dk. 45+1 Hamroun, Dk. 54 Couruer, Dk. 90+5 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Onur Atasayar (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Hamroun, Dk. 32 Erkam Reşmen (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Aykut Akgün, Dk. 45 Tuğbey Akgün, Dk. 90+3 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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