Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Mehmet Emin TuğralGZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra (Dk. 63 Erol Can Akdağ), Hüsamettin Tut, Sergen Piçinciol, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 76 Traore), Hayrullah Bilazer, Caner Hüseyin Bağ (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Mehmet Emin Tuğral

GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra (Dk. 63 Erol Can Akdağ), Hüsamettin Tut, Sergen Piçinciol, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 76 Traore), Hayrullah Bilazer, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 76 Uzodimma), Serginho, Eren Tozlu, Balde (Dk. 83 Sadi Karaduman)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 87 Ilır Mustafa), Abdulkadir Korkut, Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu (Dk. 90+2 Melik Derin), Soner Gönül, Barış Alper Yılmaz, Cem Ekinci (Dk. 87 Hamidovic), Eze (Dk. 46 Dialiba)

Goller: Dk. 15 Eze (Ankara Keçiörengücü), Dk. 19 Balde, Dk. 79 Eren Tozlu (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Nalepa, Dk. 56 Mehmet Taş (GZT Giresunspor), Dk. 45+1 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 46 Süleyman Olgun, Dk. 77 Abdulkadir Korkut, Dk. 88 Dialiba (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Yeşil-beyazlı takım Ankara Keçiörengücü galibiyeti ile puanını 63'e yükseltirken, ligde liderliğini de sürdürdü.

Karşılaşma sırasında iki takımdan da bazı oyuncular iftar saatinde oyun durduğunda oruçlarını açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak