Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

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TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30. hafta mücadelesinin programı şöyle:

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)

19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

14 Nisan Çarşamba:

13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)

16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)

19.00 Aydeniz ET Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

15 Nisan Perşembe:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)

19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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