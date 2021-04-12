Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30. hafta mücadelesinin programı şöyle:

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)

19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

14 Nisan Çarşamba:

13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)

16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)

19.00 Aydeniz ET Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

15 Nisan Perşembe:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)

19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan