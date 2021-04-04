Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Kutluhan Bilgiç, Orkun Aktaş, Ata YıldırımAydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek (Dk. 76 Otoo), Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Manaj (Dk. 70 Bezjak), Cemal Kızılateş (Dk. 70 David Deniz Kılınç), Enes İslam İlkin, Doğa İşeri (Dk.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Orkun Aktaş, Ata Yıldırım

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek (Dk. 76 Otoo), Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Manaj (Dk. 70 Bezjak), Cemal Kızılateş (Dk. 70 David Deniz Kılınç), Enes İslam İlkin, Doğa İşeri (Dk. 46 Oğuzhan Çapar), Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 84 Abdulkadir Özgen), Cumali Bişi

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Dk. 80 Erkan Taşkıran), Berat Satılmış (Dk. 65 Torje), İshak Çakmak (Dk. 80 Pote), Landel, Doğan Can Davas, Ruben Rayo, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle, Gökay Güney

Goller: Dk. 6 Ruben Rayo (kendi kalesine), Dk. 64 Manaj (penaltıdan) (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 9 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Doğa İşeri, Dk.74 Batuhan İşçiler (Aydeniz Et Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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