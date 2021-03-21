Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

21.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:35
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: OsmanlıHakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Cemil TunçAnkaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Ercan Yazıcı (Dk. 53 Gökhan Akkan), Mudimu, Mahmut Akan (Dk. 70 Bodul), Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 86 Mehmet Burak Tarlabölen), Samed Ali Kaya, Erdem Çetinkaya (Dk. 86 Batuhan Altıntaş), Olatunbosun (Dk.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Cemil Tunç

Ankaraspor: Mejias, Ali Ülgen, Ercan Yazıcı (Dk. 53 Gökhan Akkan), Mudimu, Mahmut Akan (Dk. 70 Bodul), Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 86 Mehmet Burak Tarlabölen), Samed Ali Kaya, Erdem Çetinkaya (Dk. 86 Batuhan Altıntaş), Olatunbosun (Dk. 70 Mete Çelik), Pedersen

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Burak Asan, Oğuzhan Berber, Abdullayev (Dk. 90+3 Burak Bekaroğlu), Muhammed Gümüşkaya, Gyasi (Dk. 46 Marlinho), Kasongo (Dk. 87 Muhsin Yıldırım), Emin Bayram, Aykut Demir, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 78 Hamza Gür)

Goller: Dk. 14 Kasango, Dk. 90+2 Gökhan Akkan (kendi kalesine) (Beypiliç Boluspor), Dk. 29 Pedersen (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Burak Asan, Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 78 Marlinho, Dk. 90 Aykut Demir (Beypiliç Boluspor), Dk. 90 Samed Ali Kaya (Ankaraspor)

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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