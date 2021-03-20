Bereket Sigorta Ümraniyespor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1- 2
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Bereket Sigorta Ümraniyespor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1- 2

20.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:51
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1- 2

STAT: Ümraniye Belediyesi ŞehirHAKEMLER: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Kemal ElmasBEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Vrsajevic, Glumac, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Atakan Üner, Serkan Göksu, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 86 Gökhan Süzen), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 81 Okan Derici), Camara (Dk.

STAT: Ümraniye Belediyesi Şehir

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Kemal ElmasBEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Vrsajevic, Glumac, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Atakan Üner, Serkan Göksu, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 86 Gökhan Süzen), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 81 Okan Derici), Camara (Dk. 66 Kehinde), Mayi (Dk. 81 Gomis)AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Cumali Bişi, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Mrsic (Dk. 74 Cemal Kızılateş), Hasan Özkan (Dk. 46 Otoo), Taşkın Çalış (Dk. 90 Birol Parlak), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 84 Enes İlkin), Mert Örnek, Manaj (Dk. 74 Bezjak)GOLLER: Dk. 39 Atakan Üner (Bereket Ümraniyespor) - Dk. 43 Muhammed Enes Durmuş, Dk. 87 Otoo (Aydeniz Et Balıkesirspor)SARI KARTLAR: Dk. 89 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 89 Otoo (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Aydeniz Et Balıkesirspor'a 2-1 mağlup oldu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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