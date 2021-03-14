Futbol: TFF 1. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: TFF 1. Lig

14.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:20
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Cemal AlpayAydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek (Dk. 81 Bezjak), Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 67 Abdulkadir Özgen), Oğuzhan Çapar (Dk. 46 Taşkın Çalış), Manaj, İbrahim Halil Çolak (Dk.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Cemal Alpay

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek (Dk. 81 Bezjak), Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 67 Abdulkadir Özgen), Oğuzhan Çapar (Dk. 46 Taşkın Çalış), Manaj, İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Mihajlovic), Doğa İşeri, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 68 Enes İslam İlkin), Cumali Bişi

Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Kappel (Dk. 85 Mossoro), Regattin, Paixao (Dk. 85 Deniz Kadah), Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 73 Rıdvan Şimşek), Murat Akça, Thiam (Dk. 80 Zeki Yıldırım), Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 73 Ziya Alkurt), Cebrail Karayel

Goller: Dk. 15 Kappel, Dk. 41 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90 Cebrail Karayel (Altay)

Kırmızı Kart: Dk. 45 Yusuf Şimşek (Teknik direktör) (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Oğuzhan Çapar, Dk. 55 Sedat Dursun, Dk. 61 Doğa İşeri, Dk. 66 Cumali Bişi (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 49 Berkay Sülüngöz, Dk. 84 Scuk (Altay)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altay, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 18:23:38. #1.14#
title