Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

28.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:06
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir YeniHakemler: Murat Erdoğan, Utku Tunavelioğlu, Özcan SultanoğluEskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban (Dk. 81 Doğukan Ünal), Sezgin Coşkun, Emir Yıldız, Buğra Çağlıyan (Dk. 81 Uğur Can Semizoğlu), Mehmet Özcan (Dk.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Murat Erdoğan, Utku Tunavelioğlu, Özcan Sultanoğlu

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban (Dk. 81 Doğukan Ünal), Sezgin Coşkun, Emir Yıldız, Buğra Çağlıyan (Dk. 81 Uğur Can Semizoğlu), Mehmet Özcan (Dk. 61 Bartu Göçmen), Tolga Yakut (Dk. 46 Berkay Tanır), İbrahim Halil Öner, Onur Arı (Dk. 46 Furgan Polat)

İstanbulspor: Ljubic, Wellington, Mehmet Yeşil, Tayyip Ebrar Cumur (Dk. 81 Kağan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz (Dk. 69 Koray Kılınç), Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 81 Ali Dere), Levent Ayçiçek (Dk. 69 Ethemi), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 87 Egehan Gök), Ali Yaşar

Goller: Dk. 9 İbrahim Yılmaz, Dk. 26 Mehmet Yeşil, Dk. 65 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 40 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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