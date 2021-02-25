Futbol: TFF 1. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: TFF 1. Lig

25.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:14
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Altan, Nurettin Dinçer DemirBursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün (Dk. 82 Taha Altıkardeş), Furkan Emre Ünver, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı (Dk.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Altan, Nurettin Dinçer Demir

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün (Dk. 82 Taha Altıkardeş), Furkan Emre Ünver, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı (Dk. 61 Abdullah Tazgel), Çağatay Yılmaz (Dk. 46 Tuğbey Akgün), Batuhan Kör (Dk. 73 Berat Altındiş), Burak Kapacak

Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Tayfun Aydoğan (Dk. 87 Ömer Şahbaz), Adamu, Muhammed (Dk. 87 Yusuf Talum), Traore (Dk. 56 Ba), Mehmet Aytemiz (Dk. 55 Emre Batuhan Adıgüzel), Okan Yılmaz (Dk. 56 Zenke)

Gol: Dk. 51 Muhammed (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Dk. 74 Burak Altıparmak, Dk. 76 Tuğbey Akgün, Dk. 90 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 23. hafta maçında Menemenspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sinan Akçıl Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Umut Bulut Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 21:17:04. #1.14#
title