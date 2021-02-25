Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

25.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:26
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: OsmanlıHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Alpay, Mehmet ŞengülAnkaraspor: Mejias, Levent Gülen, Mudimu, Ercan Yazıcı, Ali Ülgen, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 76 Tevfik Altındağ), Mahmut Akan (Dk. 76 İbrahim Esen), Basit Abdulrahman Umar (Dk. 82 Bodul), Engin Bekdemir (Dk.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Ankaraspor: Mejias, Levent Gülen, Mudimu, Ercan Yazıcı, Ali Ülgen, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 76 Tevfik Altındağ), Mahmut Akan (Dk. 76 İbrahim Esen), Basit Abdulrahman Umar (Dk. 82 Bodul), Engin Bekdemir (Dk. 56 Erdem Çetinkaya), Olatunbosun

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Cajic, İsmail Konuk, Anıl Karaer, Yasin Güreler, Rotman, Ahmet Yazar (Dk. 57 Ömer Şişmanoğlu), Gökcan Kaya, Carius (Dk. 73 Onur Ayık), Pucko, Thuram

Sarı kartlar: Dk. 44 Yasin Güreler, Dk. 58 İsmail Konuk (Tuzlaspor)

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ankaraspor, sahasında Tuzlaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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